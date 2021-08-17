Джордж Буш обратился к воевавшим в Афганистане американским военным

Бывший президент США Джордж Буш выступил с заявлением, адресованным американским военным, дипломатам и сотрудникам разведки страны. Его слова предает издание Independent.

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Буш поблагодарил всех военнослужащих, которые после терактов 11 сентября 2001 года участвовали в операции вторжения в Афганистан. «Вы защитили Америку от дальнейших террористических атак, обеспечили безопасность на два десятилетия для миллионов и заставили Америку гордиться», — подчеркнул он. Политик высоко оценил жертву, принесенную всеми воевавшими в стране.

Бывший президент отметил важность помощи афганским беженцам и призвал «объединиться в спасении жизней и молитве за народ Афганистана». Он обратил внимание, что правительство США имеет все полномочия, чтобы облегчить беженцам поиск убежища во время неотложного гуманитарного кризиса.

Ранее президент США Джозеф Байден оценил свое решение вывести войска США из Афганистана. Политик отметил, что огорчен происходящим в республике, однако не жалеет о выводе войск, поскольку дальнейшее пребывание сил США в стране грозило бы большими потерями.