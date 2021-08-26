Стало известно о подготовке теракта в аэропорту Кабула

Премьер-министр Бельгии: есть данные о подготовке теракта в аэропорту Кабула

У Бельгии есть данные о готовящемся теракте в аэропорту Кабула. Из-за этих сообщений власти страны решили прекратить операции по эвакуации и выводу всего персонала из афганской столицы, рассказал бельгийский премьер-министр Александр де Кроо. Его цитирует РИА Новости.

«Ситуация в аэропорту стала хаотичной. Кроме того, из разных источников, в том числе от США, поступила информация о готовящемся теракте», — добавил политик. По его словам, такое же решение приняли коллеги из других европейский стран.

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После того, как власть в Афганистане захватило террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ), самолеты бельгийских ВВС совершили 23 эвакуационных рейса в аэропорт Кабула. На них эвакуировали более 1400 человек.

Сейчас часть эвакуированных граждан Бельгии находится в Пакистане. Пока что страна намерена сохранить присутствие ограниченной группы своих военных и дипломатов в Пакистане для возможной эвакуации тех, кто по-прежнему остается в Афганистане.

О том, что в Афганистане есть высокая угроза терактов, ранее заявил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиаппи. Представители Пентагона также говорили об угрозах терактов в Кабуле. Боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ) пригрозили устроить теракты на подступах к международному аэропорту Кабула.