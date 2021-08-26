«Талибан» и военные США задержали афганцев на пути к частным самолетам

WSJ: В аэропорту Кабула чартерные рейсы не могут взять на борт афганских беженцев

Тысячи афганцев не могут попасть на борт частных спасательных рейсов, так как их не пускают к самолетам. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на правозащитников, бизнесменов и военных подрядчиков.

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Минимум один чартерный рейс улетел из Кабула заполненным только на 50 из 345 мест. По словам бизнесмена Джорджа Аби-Хабиба, который организовал спасательный самолет, беженцев задерживают и не пускают на посадку «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и военные США. Они останавливают даже тех афганцев, у которых есть все необходимые документы. Аби-Хабиб рассказал, что самолет ждал пассажиров в течение нескольких дней, но не смог взять на борт всех желающих и был вынужден покинуть страну почти пустым.

Сотрудники гуманитарной организации FEMENA, занимающейся поддержкой женщин-правозащитников на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Азии, также сообщали о трудностях с выходом афганцев из зоны безопасности США. Они заявляют, что американские солдаты не пустили в аэропорт более 125 человек, более половины из которых дети, хотя беженцы предоставили паспорта и бумаги, подтверждающие бронирование мест в самолете.

Афганцев лишили доступа к аэропорту и новые контрольно-пропускные пункты боевиков «Талибана».

Члены террористического движения заявили, что дорога, ведущая к международному аэропорту Кабула, открыта только для иностранцев.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон организовала чартерные рейсы из Афганистана, чтобы вывезти из страны женщин, находящихся в группе риска. Клинтон и другие влиятельные американцы пожертвовали деньги, фактически арендовав самолеты.