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США разработают план по эвакуации после поставленного талибами срока

Пентагон разработает план на случай продления сроков эвакуации из Афганистана
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Фото: Xinhua / globallookpress.com

Власти США разработают план по эвакуации из Афганистана в случае, если она затянется дольше 31 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

Он подчеркнул, что американская сторона будет стремится к тому, чтобы уложиться в срок до 31 августа, согласно условиям, поставленным «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, боевики «прозрачно дали понять» свои намерения. При этом пресс-секретарь отметил, что американские военные находятся в постоянном контакте с талибами по вопросами безопасной эвакуации.

Кирби заявил, что сдвиг сроков может возникнуть, потому что многие афганцы, сотрудничавшие с американской армией все еще находятся в Кабуле. Также потребуется время на вывоз техники и оборудования. В случае необходимости будут задействованы дополнительные мощности ВВС США.

Ранее Кирби заявлял, что войскам возможно придется уничтожить часть техники и вооружения, которую будет невозможно вывезти. Он подчеркнул, что армия США поступила бы точно также при эвакуации с любого другого континента.

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