Канадские власти приготовилась оставить военных в Кабуле после 31 августа

Премьер-министр Канады: власти готовы оставить свои войска в Кабуле после 31 августа

Власти Канады готовы оставить свои войска в Кабуле после 31 августа. Об этом рассказал премьер-министр страны Джастин Трюдо, его цитирует Reuters.

Он добавил, что лидеры стран «Большой семерки» (G7) готовы спасти как можно больше афганцев, желающих покинуть свою страну. В частности, Канада готова принять у себя 20 тысяч афганских граждан из уязвимых групп населения.

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В настоящее время канадский спецназ находится в районе международного аэропорта Кабула.

США и другие страны НАТО должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков.

Представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что американские власти не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск. Талибы требуют от международного сообщества вывести все иностранные войска с территории Афганистана до 31 августа.