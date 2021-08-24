Талибы перекрыли дорогу в аэропорт Кабула

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула. Об этом пишет телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Представитель движения заявил, что дорога к аэропорту открыта только для иностранцев.

Сотни жителей Афганистана пытаются покинуть страну с 15 августа, когда талибы захватили Кабул. Многие из них гибнут, цепляясь за шасси самолетов и падая с большой высоты. По некоторым данным, в давке и из-за стрельбы талибов и военных США погибло 12 человек.

Кроме того, представители «Талибана» заявили, что требуют от международного сообщества вывести все иностранные войска с территории Афганистана до 31 августа. Такие заявления звучат на фоне опасений американских властей, которые могут не успеть эвакуировать граждан США до конца месяца.