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Талибы перекрыли дорогу в аэропорт Кабула

Al Jazeera: боевики движения «Талибан» перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула
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Фото: РИА Новости

Боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула. Об этом пишет телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Представитель движения заявил, что дорога к аэропорту открыта только для иностранцев.

Сотни жителей Афганистана пытаются покинуть страну с 15 августа, когда талибы захватили Кабул. Многие из них гибнут, цепляясь за шасси самолетов и падая с большой высоты. По некоторым данным, в давке и из-за стрельбы талибов и военных США погибло 12 человек.

Кроме того, представители «Талибана» заявили, что требуют от международного сообщества вывести все иностранные войска с территории Афганистана до 31 августа. Такие заявления звучат на фоне опасений американских властей, которые могут не успеть эвакуировать граждан США до конца месяца.

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