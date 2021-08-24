Глава ЦРУ тайно встретился с лидером «Талибана»

Директор ЦРУ Уильям Бернс провел тайную встречу с одним из лидеров и главой политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Абдулом Гани Барадаром. Об этом во вторник, 24 августа, сообщает The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, встреча прошла в понедельник, 23 августа, в Кабуле и стала первыми переговорами, проведенными на столь высоком уровне между представителями США и талибов после захвата боевиками власти в Афганистане. В ЦРУ отказались комментировать встречу, однако, вероятнее всего, стороны обсуждали вопросы, связанные с приближением крайнего срока, до которого американцы должны успеть эвакуировать своих военных и союзников из числа афганских граждан — 31 августа.

Как отмечает The Washington Post, сам факт переговоров между главой ЦРУ и Барадаром выглядит довольно иронично, поскольку сотрудники именно этого американского агентства в 2010 году принимали участие в операции по пленению боевика.

США должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков эвакуации американских военных и сотрудничавших с Соединенными Штатами граждан Афганистана из аэропорта Кабула. В свою очередь представители «Талибана» заявили, что США не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск.

Барадар является лидером и полевым командиром талибов. Он был заместителем и близким другом муллы Мухаммеда Омара и руководителя совета Кветта Шура. В конце 1990-х Барадар руководил несколькими провинциями в Афганистане как представитель талибов. В 2002 году, уже после вторжения США в Афганистан и свержения режима талибов, он бежал из родной провинции Урзуган в пакистанский Карачи. В 2010 году в результате совместной операции пакистанской разведки и ЦРУ Барадар был захвачен в плен. В 2018 году, после нескольких лет в тюрьме, он был освобожден.