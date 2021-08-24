Найдено новое свидетельство краха экономики Афганистана

«Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) объявил, что исполняющим обязанности управляющего центрального банка назначен малоизвестный чиновник Мохаммад Идрис. В это время экономика страны переживает серьезный кризис — в банкоматах заканчиваются наличные, а цены на товары первой необходимости стремительно растут. Об этом сообщает Bloomberg.

Мохаммад Идрис ранее возглавлял экономическую комиссию движения. Официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид написал в Twitter, что чиновник «займется надвигающимися проблемами банковской сферы и проблемами людей» в качестве главы банка «Да Афганистан». Об Идрисе известно мало и данные о его образовании и профессиональной квалификации в области денежно-кредитной, валютной и банковской политики отсутствуют.

Деятельность экономической комиссии «Талибана» последние 20 лет относилась к теневому сектору экономики. Совет Безопасности ООН заявил, что организация занималась сбором незаконных налогов с предприятий и фермеров для финансирования террористической группировки.

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Банки закрылись вскоре после того, как боевики взяли Кабул под свой контроль, и с тех пор в банкоматах постоянно заканчиваются наличные. В середине августа курс афганской валюты упал до рекордно низкого уровня. По словам Забихуллы Муджахида, сейчас талибы ведут переговоры с банками, мотивируя их начать работу в ближайшее время. Боевики патрулируют весь Кабул для обеспечения безопасности, в том числе от грабителей.

Преподаватель английского языка Мустафа Хакбин, проживающий в столице, сообщил, что в городе закрылись даже офисы компании Western Union. «Цены на продукты питания никогда не были такими высокими. Мы задыхаемся», — рассказал он.

Спикер министерства финансов Афганистана Мохаммад Рафи Табе заявил, что банки откроются в течение нескольких дней. Министр ведомства покинул страну до захвата Кабула 15 августа, тем не менее министерство уже вернулось к работе, и все его сотрудники останутся на тех же должностях, что и до прихода к власти талибов, сказал Рафи Табе.

Продукты первой необходимости, такие как мука и масло, в Кабуле подорожали на 35 процентов. Улицы столицы пустуют, так как большинство банков и аптек закрыты. В это время в международном аэропорту Кабула тысячи человек ожидают, пока их эвакуируют США и другие страны.

Бывший глава центрального банка Афганистана Аджмал Ахмади, бежавший из страны, считает, что под руководством талибов экономика столкнется с серией потрясений, которые приведут к ослаблению валюты, ускорению инфляции и контролю за движением капитала.

Вскоре после государственного переворота в Афганистане США заморозили резервы Центробанка страны на счетах американских банков, лишив талибов доступа к этим средствам. Кроме того, Соединенные Штаты прекратили поставки долларов на территорию Афганистана.