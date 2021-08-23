Описано будущее афганской экономики

Бывший глава афганского центробанка Аджмал Ахмади считает, что политические потрясения в стране, спровоцированные захватом власти радикальным движением «Талибан» (запрещено в России), приведут к ослаблению валюты, ускорению инфляции и контролю за движением капитала. Об этом сообщает Bloomberg.

В середине августа национальная валюта страны, афгани, подешевела до рекордно низкого уровня — 17 августа она составляла 83,5013 за доллар. Скорее всего, она продолжит падать, что сделает импорт более дорогим и простимулирует рост потребительских цен, сказал Ахмади в интервью для подкаста Bloomberg Odd Lots.

Афганистан столкнулся с угрозой экономического кризиса не только потому, что США заморозили резервы центробанка, считает Ахмади. К сложной ситуации привела и пандемия COVID-19, региональная засуха во время очень жаркого лета и массовый отток населения.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

Сложные времена переживает, в частности, банковский сектор Афганистана. По данным Всемирного банка, почти три четверти из 40 миллионов населения проживают в сельской местности, а большинство банков страны находятся в трех крупных городах.

Bloomberg добавляет, что афганская валюта не принимается для трансграничной торговли, в результате чего страна зависит от долларов США и неформальной системы переводов, известной как хавала. Этот метод перемещения наличных денег, основанный на доверии, широко используется в финансовой жизни Афганистана. Его использовали в международной торговле на Ближнем Востоке и в Южной Азии до появления современного банковского дела. Хавала подразумевает перемещение денег или драгоценных металлов из одного государства в другое без сопроводительных финансовых документов. Все транзакции осуществляются методом взаимозачета (клиринга), поэтому власти не могут отследить эти потоки.

Ахмади считает, что экономическая ситуация все же вынудит «Талибан» прибегнуть к иностранной поддержке, особенно после того, как МВФ закрыл доступ новому правительству к резервным активам фонда, что лишило страну почти 500 миллионов долларов.

«Талибан, вероятно, попытается направиться в другие страны в поисках источников финансирования, чтобы заменить [поддержку] США, и, возможно, это будут Китай, Пакистан или другие страны региона», — сказал Ахмади.