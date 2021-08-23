Афганистан оказался под угрозой массового голода

После захвата Кабула «Талибаном» (запрещен в России) все больше жителей Афганистана сталкиваются с ежедневным риском остаться без работы, банки по-прежнему закрыты, а цены на продукты растут, сообщает Reuters. Людям приходится постоянно беспокоиться о том, как обеспечить себя едой и оплатить съемное жилье.

«Я абсолютно потерян, я не знаю, о чем мне думать в первую очередь, о моей безопасности и выживании, или о том, как прокормить своих детей и семью», — рассказал бывший полицейский из Кабула, который с приходом талибов потерял зарплату в 260 долларов в месяц. На эти деньги жила вся семья — он, его жена и четверо детей. «Я живу в съемной квартире, и последние три месяца не платил хозяину», —добавил он.

После сезона засухи жители сельской местности оказались под угрозой массового голода и были вынуждены уехать в города, чтобы попытаться выжить в палатках и временных убежищах. Международные гуманитарные учреждения заявили, что приостановка коммерческих рейсов в Афганистан сделала невозможной доставку лекарств и другой помощи.

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Быстрое продвижение боевиков через провинциальные города привело к падению стоимости местной афганской валюты и ускорению роста цен на основные продукты питания. Мука, масло и рис подорожали на 10-20 процентов всего за несколько дней, а поскольку банки все еще закрыты из соображений безопасности, жители не могут получить доступ к своим сбережениям. Из-за закрытия офисов компании Western Union прекратились и денежные переводы из-за границы.

Глава отдела страновых рисков в Азии в Fitch Solutions Анвита Басу считает, что в ближайшее время в стране наступит серьезный кризис. «Страны, находившиеся в похожих условиях, такие как Мьянма и Сирия, столкнулись с падением ВВП примерно на 10-20 процентов. Это [такой сценарий] нельзя исключать и для Афганистана», — сказала она.

Басу утверждает, что валюта афгани, которая уже подешевела более чем на семь процентов в этом месяце, может упасть еще больше. Причина в том, что большая часть иностранных активов государства была заморожена США, чтобы помешать талибам получить к ним доступ. Эксперт считает, что теперь экономика Афганистана находится перед риском гиперинфляции.

Кроме того, десятилетия войны подорвали и без того хрупкую систему здравоохранения. По словам Басу, шанс афганцев получить вакцину против коронавируса из-за границы всегда был невелик, но теперь ситуация стала совсем «мрачной».