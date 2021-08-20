Талибан оказался в зависимости от США

Придя к власти в Афганистане, «Талибан» (запрещен в России) не смог получить доступ к миллиардам долларов из центрального банка страны. Международный валютный фонд также отказался от финансовой помощи террористам. Экономика страны, которую уже пошатнули политические потрясения, столкнулась с нехваткой денег, пишет Associated Press.

Средства, на которые рассчитывали талибы, в значительной степени контролируются американскими и международными организациями. Западные страны рассматривают это как способ давления на новую власть Афганистана. Вдобавок у «Талибана» сейчас нет институциональных структур для получения денег — это помешает ему управлять экономикой. Хозяйственная жизнь страны переместилась в города, а ВВП утроился с тех пор, как талибы в последний раз были у власти два десятилетия назад. Дефицит может привести к экономической рецессии, которая, в свою очередь, усилит гуманитарный кризис для 36 миллионов афганцев.

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Кроме того, талибы до сих пор не сообщили, с кем дипломаты других стран теперь могут связываться по финансовым вопросам. Президент США Джо Байден признал, что не знает, хочет ли «Талибан» стать частью глобальной экономики. Возможно, новые власти рассчитывают обходиться без иностранных средств.

Когда «Талибан» в последний раз управлял Афганистаном, средний доход жителей в день составлял менее доллара. По данным Всемирного банка, ВВП на душу населения увеличился почти в три раза за то время, когда там находились американские войска. В Афганистане появились мобильные телефоны, развернули бизнес компании Coca-Cola и Airbnb — и все они нуждаются в доступе к глобальным экономическим институтам. Во время войны правительственных войск при поддержке сил НАТО против радикальных террористических группировок во главе с «Талибаном» экономика страны также стала сильно зависеть от торговли, объем импорта которой составлял 8 миллиардов долларов в год (почти в 10 раз больше, чем экспорт).

О масштабах экономического напряжения в Афганистане свидетельствует и то, что в стране прекратилась торговля валютой. США прекратили поставки долларов на территорию государства, после чего упала стоимость афганской валюты и ускорилась инфляция.

Владелец обменного пункта в Кабуле Аминулла Амин рассказал, что он и его коллеги боятся грабителей и представителей нынешних госструктур. Афганцы испытывают чувство незащищенности, сказал Амин. Недавно он стал свидетелем разграбления районного штаба полиции после захвата столицы талибами.

Хотя у талибов по-прежнему есть доступ к источникам доходов, которые финансировали смену власти, этого недостаточно, чтобы установить полный контроль над страной, говорят эксперты. Для спасения экономики талибы должны скорректировать свой глобальный имидж, сохранив при этом поддержку среди своих солдат, ультраконсервативных мусульманских борцов.

Экономисты считают, что «Талибану» стоит подумать о дипломатических связях с другими странами, стремящимися распространить влияние в Южной Азии. Китай, к примеру, уже проявил заинтересованность в стабильности Афганистана. Внимание китайцев привлек литий — экономически перспективный металл, который используется в аккумуляторах для мобильных устройств и электромобилей. По оценкам аналитиков, стоимость афганских запасов редкоземельных металлов в 2020 году составила от одного до трех триллионов долларов.

Заняв Кабул, талибы не смогли получить деньги из резервов центрального банка Афганистана, большая часть которых находится в Федеральной резервной системе Нью-Йорка. 23 августа Афганистан также должен был получить около 450 миллионов долларов от Международного валютного фонда для борьбы с экономическим кризисом, но МВФ заблокировал доступ к этим средствам из-за «отсутствия ясности в международном сообществе» по поводу признания нового афганского правительства.