Приход «Талибана» в Афганистан оставил без денег соседнюю страну

Из-за прихода к власти талибов в Афганистане (организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена) потоки прямых иностранных инвестиций в соседний Пакистан начали уменьшаться. Как сообщает The Economist, перспектива остаться без денег приведет к тому, что пакистанская экономика продолжит сокращение.

По подсчетам пакистанского Госбанка, с 2016 по 2020 год объем прямых иностранных инвестиций снизился с 41,9 миллиарда до 35,6 миллиарда долларов. При этом, по прогнозам аналитиков, на фоне нестабильной обстановки в Афганистане тенденция продолжится.

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Рост доходности пакистанских облигаций вскоре после краха афганского правительства в Кабуле свидетельствует о потере доверия глобальных инвесторов к экономике. Пакистан также может столкнуться с сокращением своих экспортных доходов, если нестабильность и неопределенность в Афганистане продолжится.

Афганистан уже начал перекрывать Пакистану торговые пути. «Талибан» прекратил транзитную торговлю с Индией через территорию Пакистана и закрыл два торговых терминала на границе с ним, через которые в основном осуществлялся индийско-афганский импорт и экспорт.

Инвестиции Индии в афганскую экономику составляют три миллиарда долларов, объем индийско-афганской торговли составил 1,5 миллиарда долларов в 2019-2020 годах. Индия экспортировала в Афганистан фармацевтические товары, медицинское оборудование, компьютеры, цемент и сахар. Закрытие торгового пути через Индию станет серьезным испытанием для пакистанской торговли.