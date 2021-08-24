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Военные США уничтожат оставшееся в Кабуле вооружение

Представитель Пентагона: военные США уничтожат часть техники и вооружений в Кабуле
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Фото: U.S. Marines / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Военные США уничтожат часть техники и вооружения, которые останутся в Кабуле после окончания эвакуации американских войск. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, его цитирует ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнул, что американские войска поступили бы точно так же в любом другом месте планеты в рамках вывода своего контингента.

«Очевидно, существует сильное предубеждение, что мы сможем вывезти [всю] свою технику вместе с людьми. Если потребуется уничтожение или иная утилизация техники в международном аэропорту имени Хамида Карзая [в Кабуле], то мы сделаем это, и сделаем это надлежащим образом», — добавил Кирби.

США должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков.

Представители террористического движения «Талибан» (запрещено в России) заявили, что американские власти не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск.

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