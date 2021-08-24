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США эвакуировали афганцев на базу с фекалиями, крысами и мочой

Axios: США эвакуировали афганцев на базу в Катаре, кишащую крысами и наполненную фекалиями
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Фото: Jan K. Valle / Reuters

США эвакуировали жителей Афганистана на базу в Катаре, кишащую крысами и наполненную фекалиями и мочой. Условия содержания беженцев описаны во внутренней переписке Центрального командования США, с которыми ознакомилось издание Axios.

На катарской базе расположены тысячи афганцев. Они вынуждены жить в условиях антисанитарии, многие не чувствуют себя в безопасности.

Представитель Пентагона в комментарии Axios пояснил, что американские власти уже работают над исправлением ситуации. Утверждается, что на базе установили более 100 туалетов. Кроме того, для беженцев готовят около семи тысяч традиционных блюд в день — издание не уточняет, сколько именно афганцев расположены в Катаре, и хватает ли им еды.

Ранее сообщалось, что США за сутки эвакуировали более 21 тысячи человек из Афганистана.

Сейчас американские военные совместно с войсками других стран НАТО контролируют кабульский аэропорт. Таким образом они обеспечивают эвакуацию граждан своих стран и сотрудничавших с коалицией афганцев. Из-за экстренности эвакуации в аэропорту началась давка, конфликты со стрельбой и попытки афганцев улететь из страны, зацепившись за шасси самолетов. В результате погибли порядка 20 человек.

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