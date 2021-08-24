США за сутки эвакуировали более 21 тысячи человек из Афганистана

За минувшие сутки ВВС США эвакуировали из Кабула 21,6 тысячи человек. Об этом на странице своего Twitter-аккаунта сообщил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.

«С 14 августа мы вывезли примерно 58,7 тысячи человек. С конца июля — 63,9 тысячи человек», — добавил Бейтс. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден в течение суток 24 августа должен принять решение о продлении эвакуации силами американских ВВС после 31 августа.

23 августа движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) потребовало у США завершить эвакуацию и вывод своих войск до 31 августа. В противном случае боевики обещали дать американской стороне военный ответ. Также талибы заявили, что ни о каких продлениях сроков пребывания американских войск на афганской территории не может быть и речи.

Сейчас американские военные совместно с войсками других стран НАТО контролируют кабульский аэропорт. Таким образом они обеспечивают эвакуацию граждан своих стран и сотрудничавших с коалицией афганцев. Из-за экстренности эвакуации в аэропорту началась давка, конфликты со стрельбой и попытки афганцев улететь из страны, зацепившись за шасси самолетов. В результате погибло порядка 20 человек.