Дипломаты и СМИ назвали разные версии «угона» украинского самолета в Афганистане

Неизвестные угнали транспортный самолет из аэропорта в Кабуле, который был предназначен для эвакуации граждан Украины из Афганистана. Об этом «Общественному радио» рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Однако в тот же день украинский МИД опроверг заявление замминистра. Дипломаты заверили, что информация о захвате лайнера не соответствует действительности.
Версии разошлись
По словам Енина, захват воздушного судна произошел в воскресенье, 22 августа, а уже 24 августа борт вылетел из Кабула. «У нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — сказал Енин.
Позже, 24 августа, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг это заявление, сообщив, что никто не захватывал в Афганистане украинский самолет. По его словам, все самолеты, которые Киев использовал для эвакуации 256 человек из Афганистана, успешно вернулись на Украину.
Слова Енина в МИД объяснили хаосом, сложившимся на территории Афганистана. «Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну», — говорится в сообщении МИД.
Другая версия пропажи самолета
Как сообщили украинскому изданию «Страна.ua» источники в авиационных кругах, никакого угона самолета в реальности не было — в Иран отправились афганские бизнесмены с семьями, заплатив за перелет «мимо официальной кассы».
Официально эту информацию министерство или другие украинские органы не подтверждают. Убедительных доказательств этой версии журналисты пока не представили.
Украинцы в Афганистане
По данным МИД Украины, к вечеру 23 августа в Кабуле оставались около 50 украинских граждан. При этом, как рассказал на брифинге министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, дипломатам ежедневно поступают новые просьбы о помощи.
«Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борта», — сказал он.
Министр отметил, что последним украинским рейсом 23 августа на родину из Кабула вывезли около 100 человек. Вскоре после этого американские военные объявили о закрытии гавани для гражданских рейсов. «Нас официально предупредили, что если вылет не состоится в течение часа, то придется ждать неизвестно сколько дней. И действительно, буквально через час после вылета нашего самолета с украинцами на борту, аэропорт Кабула сегодня прекратил все рейсы», — сказал Кулеба.
Обстановка в аэропорту остается сложной
Эвакуацию иностранных граждан и афганцев, работавших на зарубежные миссии, осуществляют через единственный в Кабуле аэропорт, удерживаемый военными США и другими странами-участницами НАТО. Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что не предоставят американцам отсрочку на эвакуацию граждан после 31 августа.
В результате давки и конфликтов с использованием огнестрельного оружия на территории воздушной гавани за время эвакуации погибли более 20 человек. Накануне, 23 августа, генерал Стивен Лайонс, глава Транспортного командования ВС США предупредил о «значительной угрозе» самолетам в Кабуле. При этом он отказался назвать какие-либо подробности, объяснив, что на это существуют веские причины.