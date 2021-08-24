Дипломаты и СМИ назвали разные версии «угона» украинского самолета в Афганистане

В МИД Украины сообщили об угоне самолета в Афганистане и потом опровергли эту информацию

Неизвестные угнали транспортный самолет из аэропорта в Кабуле, который был предназначен для эвакуации граждан Украины из Афганистана. Об этом «Общественному радио» рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Однако в тот же день украинский МИД опроверг заявление замминистра. Дипломаты заверили, что информация о захвате лайнера не соответствует действительности.

Версии разошлись

По словам Енина, захват воздушного судна произошел в воскресенье, 22 августа, а уже 24 августа борт вылетел из Кабула. «У нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев», — сказал Енин.

У нас фактически украли самолет — он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев Евгений Енин заместитель министра иностранных дел Украины

Позже, 24 августа, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко опроверг это заявление, сообщив, что никто не захватывал в Афганистане украинский самолет. По его словам, все самолеты, которые Киев использовал для эвакуации 256 человек из Афганистана, успешно вернулись на Украину.

Слова Енина в МИД объяснили хаосом, сложившимся на территории Афганистана. «Евгений Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев. Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну», — говорится в сообщении МИД.

Другая версия пропажи самолета

Как сообщили украинскому изданию «Страна.ua» источники в авиационных кругах, никакого угона самолета в реальности не было — в Иран отправились афганские бизнесмены с семьями, заплатив за перелет «мимо официальной кассы».

На борту были богатые шииты-хазарейцы, которые заплатили за полет в Иран валютой, золотом и драгоценными камнями, сообщают источники «Страны.ua»

Официально эту информацию министерство или другие украинские органы не подтверждают. Убедительных доказательств этой версии журналисты пока не представили.

Украинцы в Афганистане

По данным МИД Украины, к вечеру 23 августа в Кабуле оставались около 50 украинских граждан. При этом, как рассказал на брифинге министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, дипломатам ежедневно поступают новые просьбы о помощи.

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«Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борта», — сказал он.

Министр отметил, что последним украинским рейсом 23 августа на родину из Кабула вывезли около 100 человек. Вскоре после этого американские военные объявили о закрытии гавани для гражданских рейсов. «Нас официально предупредили, что если вылет не состоится в течение часа, то придется ждать неизвестно сколько дней. И действительно, буквально через час после вылета нашего самолета с украинцами на борту, аэропорт Кабула сегодня прекратил все рейсы», — сказал Кулеба.

Обстановка в аэропорту остается сложной

Эвакуацию иностранных граждан и афганцев, работавших на зарубежные миссии, осуществляют через единственный в Кабуле аэропорт, удерживаемый военными США и другими странами-участницами НАТО. Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что не предоставят американцам отсрочку на эвакуацию граждан после 31 августа.

В результате давки и конфликтов с использованием огнестрельного оружия на территории воздушной гавани за время эвакуации погибли более 20 человек. Накануне, 23 августа, генерал Стивен Лайонс, глава Транспортного командования ВС США предупредил о «значительной угрозе» самолетам в Кабуле. При этом он отказался назвать какие-либо подробности, объяснив, что на это существуют веские причины.

