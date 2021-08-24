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Талибы опровергли информацию о встрече лидера движения с главой ЦРУ

Представитель «Талибана» не подтвердил встречу лидера политофиса Барадара с главой ЦРУ
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Абдул Гани Барадар
Абдул Гани Барадар
Фото: Ibraheem al Omari / Reuters

Представитель движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Забиулла Муджахид опроверг информацию о встрече лидера политического офиса талибов Абдула Гани Барадара с главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Об этом сообщает телеканал 1TVNews на своей странице в Twitter.

Ранее издание «Sputnik.Афганистан» сообщило, что после просьбы журналиста прокомментировать информацию о секретной встрече Барадара с Бернсом трансляция пресс-конференции Муджахида на телеканале TOLOnews прервалась. 24 августа издание The Washington Post со слов анонимного американского чиновника рассказало о встрече главы ЦРУ с лидером талибов, которая якобы прошла 23 августа.

По информации издания, скорее всего на переговорах обсуждался вывод войск США из Афганистана, который по требованию талибов должен быть завершен к 31 августа. 23 августа президент США Джо Байден заявил, что обсуждает вопрос о продлении срока эвакуации сотрудничавших с НАТО афганцев и вывода американских войск из Афганистана.

В ответ талибы сообщили, что Белый дом не обращался с просьбами о продлении срока. Они также обещали Вашингтону военный ответ в случае, если американские войска не покинут Афганистан до 31 августа.

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