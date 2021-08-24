В России высказались о тайной встрече между главами ЦРУ и «Талибана»

Директор Института политических исследований Сергей Марков сделал предположение, что могли обсуждать на тайной встрече директор ЦРУ Уильям Бернс и глава политического офиса радикального движения «Талибан» (запрещено в России) Абдул Гани Барадар. По словам эксперта, в том, что между США и террористической организацией ведутся переговоры, никакой тайны нет. Однако обнародование факта встречи на таком высоком уровне свидетельствует о попытке поднять политический авторитет президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена, высказался Марков. Своим мнением эксперт поделился в беседе с «Лентой.ру».

По данным The Washington Post, встреча Бернса и Гани Барадара прошла в понедельник, 23 августа, в Кабуле и стала первыми переговорами, проведенными на столь высоком уровне между представителями США и талибов после захвата боевиками власти в Афганистане. В ЦРУ отказались комментировать встречу, однако, вероятнее всего, стороны обсуждали вопросы, связанные с приближением крайнего срока, до которого американцы должны успеть эвакуировать своих военных и союзников из числа афганских граждан — 31 августа.

Как отмечает издание, сам факт переговоров между главой ЦРУ и Барадаром выглядит довольно иронично, поскольку сотрудники именно этого американского агентства в 2010 году принимали участие в операции по пленению боевика.

Марков: Встреча нужна для снижения давления на Байдена

Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что демонстрация факта встречи между Бернсом и Гани Барадаром нужна в качестве PR-акции для Джо Байдена. По мнению политолога, суть этой публикации в The Washington Post состоит в том, чтобы продемонстрировать миру контроль над ситуацией со стороны Штатов.

«Американцы не скрывают, что они поддерживают контакт с "Талибаном", что они ведут с ним переговоры по многим вопросам. Новость скорее в том, чтобы сакцентировать внимание на том, что диалог ведется на высоком уровне. Я думаю, это было сделано для того, чтобы снизить давление критики против Байдена», — высказался политолог.

По мнению Маркова после событий 21 августа, когда солдаты США спешно покидали Афганистан, миру представилась нелицеприятная картина, которая свидетельствовала о неспособности американцев организовать нормальную эвакуацию собственных людей.

«Талибан потребовал, чтобы до 31 августа американцы всю эвакуацию с кабульского аэропорта закончили. Ну они точно ее не закончат. У них в Афганистане было минимум 400 тысяч человек. Необходимо эвакуировать этих людей и их семьи. При грубом расчете, что у каждого было жена и ребенок, мы получим два миллиона человек. А Америка заявила, что готова принять пока только 20 тысяч человек, то есть 1 процент. Как и куда они будут вывозить остальных?» — задался вопросом Марков.

Политолог подчеркнул, что американцы совершают огромную ошибку, не приглашая в качестве посредников или медиаторов Россию и Китай. По его словам, гордыня не позволяет США сделать этот шаг и именно она привела Штаты к поражению в Афганистане.

Марков также высказался по поводу влияния тайных переговоров между Бернсом и Гани Барадаром на России. «Эта встреча значит, что американцы для нас хуже "Талибана", поскольку последний готов вести с нами переговоры, а Штаты — нет. Даже в такой сложнейшей ситуации они не хотят пригласить Россию и Китай в качестве посредников, что было бы очень разумно, правильно и выгодно американцам. Но они рассматривают Россию как страну более враждебную, чем "Талибан"», — заявил директор Института политических исследований.

США должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал, что обсуждает вопрос о продлении сроков эвакуации американских военных и сотрудничавших с Соединенными Штатами граждан Афганистана из аэропорта Кабула. В свою очередь, представители «Талибана» заявили, что США не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск.

Барадар является лидером и полевым командиром талибов. Он был заместителем и близким другом муллы Мухаммеда Омара и руководителя совета Кветта Шура. В конце 1990-х Барадар руководил несколькими провинциями в Афганистане как представитель талибов. В 2002 году, уже после вторжения США в Афганистан и свержения режима талибов, он бежал из родной провинции Урзуган в пакистанский Карачи. В 2010 году в результате совместной операции пакистанской разведки и ЦРУ Барадар был захвачен в плен. В 2018 году после нескольких лет в тюрьме он был освобожден.