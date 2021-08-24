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США начали выводить обеспечивающие эвакуацию войска из Афганистана

Fox: США начали вывод из Афганистана воинского контингента, который обеспечивает эвакуацию
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Фото: US AIR FORCE / Reuters

США приступили к выводу из Афганистана воинского контингента, который занимается обеспечением эвакуации. Об этом сообщает Fox со ссылкой на анонимных американских чиновников, передает РИА Новости.

«Военные США начали выход из Афганистана», — заявили в эфире американского телеканала.

Ранее сообщалось, что военные США уничтожат часть техники и вооружения, которые останутся в Кабуле после окончания эвакуации американских войск. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подчеркнул, что американские войска поступили бы точно так же в любом другом месте планеты в рамках вывода своего контингента.

США должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа. При этом американский президент Джо Байден сообщал о возможности продления сроков.

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