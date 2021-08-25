Хиллари Клинтон организовала спасательные рейсы для женщин Афганистана

Хиллари Клинтон организовала чартерные рейсы для вывоза афганских женщин из группы риска

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон организовала чартерные рейсы из Афганистана, чтобы вывезти афганских женщин, находящихся в группе риска. Об этом сообщает The Independent.

По данным издания, политик вместе со своей командой пыталась помочь потенциальным жертвам талибов выбраться из страны. Речь идет об активистках, боровшихся за права женщин. Клинтон и другие влиятельные американцы пожертвовали деньги на чартерные рейсы из Афганистана, фактически арендовав самолеты.

Ранее бывший госсекретарь говорила с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По данным газеты, она призывала Канаду помочь афганским женщинам и девочкам и просила не останавливать работу по эвакуации.

Власти США с 23 по 24 августа эвакуировали из Кабула 21,6 тысячи человек. «С 14 августа мы вывезли примерно 58,7 тысячи человек. С конца июля — 63,9 тысячи человек», — сообщил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.

24 августа США приступили к выводу из Афганистана воинского контингента, который занимается обеспечением эвакуации.