Байден поручил подготовить запасные планы по эвакуации из Афганистана

Джо Байден: миссия в Кабуле будет завершена в зависимости от достижения целей

Президент США Джо Байден дал поручение Пентагону и Государственному департаменту разработать запасные планы на случай изменения сроков эвакуации из Афганистана. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает CNN.

По ее словам, американский лидер дал понять, что миссия в Кабуле будет завершена в зависимости от достижения целей США. Несмотря на то что Соединенные Штаты вывозят из страны десятки тысяч людей, многие афганцы, которые помогали американским военным, все еще ожидают своей очереди уехать. В настоящее время эвакуация проходит в таком темпе, чтобы закончить миссию к 31 августа, отметила Псаки.

Ранее Байден заявил лидерам «Большой семерки» (G7), что возможность продления миссии США в Афганистане сохраняется. По словам собеседника американской газеты, Байден отметил на встрече G7, что крайний срок вывода американских войск из страны пока остается 31 августа из-за высокого риска терактов.

Представители радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) заявили, что американские власти не обращались за продлением срока, и пригрозили Вашингтону военным ответом в случае несвоевременного вывода войск. Талибы требуют от международного сообщества вывести все иностранные войска с территории Афганистана до 31 августа.