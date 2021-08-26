США продолжат эвакуацию людей из Афганистана

Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула через 36 часов

Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула через 36 часов: по словам представителя оборонного ведомства, эвакуация продолжится до завершения миссии — 31 августа. Об этом на своей странице в Twitter написал представитель ведомства Джон Кирби.

«Операции по эвакуации в Кабуле не завершатся через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей вплоть до завершения миссии», — заявил Кирби.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США намерены свернуть эвакуацию в течение ближайших 36 часов. Источники телеканала заявили, что поскольку в Афганистане осталось лишь 150 американцев, основным приоритетом станет вывоз из страны афганцев, сотрудничавших с войсками коалиции.

Накануне стало известно, что США и их союзники смогли в течение суток эвакуировать из Афганистана 19 тысяч человек. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома США Эндрю Бейтса, с 14 августа Вашингтон вывез из страны более 82 тысяч человек. «С июля же мы эвакуировали— 87,9 тысячи человек», — добавил Бейтс.