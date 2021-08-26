Мир
 
Последние новости
«Талибан» прокомментировал взрыв у аэропорта Кабула
Съемным квартирам в Сочи предложили присвоить звезды
Составлен словарь коронавирусной эпохи
Россиянка попыталась незаконно провезти из США драгоценности на миллионы рублей 
Юноша сбросил 40 килограммов без посещения спортзала и раскрыл секрет успеха
Европа решила приструнить главных загрязнителей планеты
В Таджикистане нашли доработанные бронеавтомобили «Тигр»
Россияне завоевали 11 медалей во второй день Паралимпиады в Токио
Собянин предложил штрафовать автовладельцев за преднамеренное нарушение тишины 
Сенатор словами «кто он такой?» ответил главе «Нафтогаза» насчет санкций
Новости партнеров
Прослушать новость

США продолжат эвакуацию людей из Афганистана

Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула через 36 часов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Donald R. Allen / Reuters

Пентагон опроверг сообщения о прекращении эвакуации из Кабула через 36 часов: по словам представителя оборонного ведомства, эвакуация продолжится до завершения миссии — 31 августа. Об этом на своей странице в Twitter написал представитель ведомства Джон Кирби.

«Операции по эвакуации в Кабуле не завершатся через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей вплоть до завершения миссии», — заявил Кирби.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США намерены свернуть эвакуацию в течение ближайших 36 часов. Источники телеканала заявили, что поскольку в Афганистане осталось лишь 150 американцев, основным приоритетом станет вывоз из страны афганцев, сотрудничавших с войсками коалиции.

Накануне стало известно, что США и их союзники смогли в течение суток эвакуировать из Афганистана 19 тысяч человек. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома США Эндрю Бейтса, с 14 августа Вашингтон вывез из страны более 82 тысяч человек. «С июля же мы эвакуировали— 87,9 тысячи человек», — добавил Бейтс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Москва поможет оставшимся в стране афганским студентам
Итальянские спецслужбы уточнили информацию об обстреле самолета в Кабуле
США завершат эвакуацию из Афганистана через 36 часов