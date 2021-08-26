США завершат эвакуацию из Афганистана через 36 часов

CША намерены завершить операцию по эвакуации американских граждан из Афганистана в ближайшие 36 часов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве.

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По словам источников, в стране осталось около 150 американских граждан, которым нужно было добраться до аэропорта к 08:00 по местному времени (06:30 по московскому) 26 августа. Они подчеркнули, что общее количество американцев, эвакуированных с 14 августа, составило 4,7 тысяч человек.

По информации CNN, число американцев, нуждающихся в эвакуации, меньше, чем ранее сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявлял, что в Афганистане осталось около тысячи граждан Соединенных Штатов.

Источники телеканала подчеркнули, что теперь спасательная операция будет сосредоточена на местных афганских сотрудниках, которые работали в посольстве США. «Американские граждане продолжают поступать, но приоритет переместился на местный персонал», — сообщили в правительстве.

Ранее США и союзники за сутки с 3 часов ночи 24 августа до 3 часов ночи 25 августа эвакуировали из Афганистана 19 тысяч человек. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома США Эндрю Бейтса, с 14 августа Соединенные Штаты вывезли из страны более 82 тысяч человек. «Мы эвакуировали с июля — 87,9 тысяч человек», — добавил Бейтс.

