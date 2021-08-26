Мир
 
Последние новости
В Кремле объяснили указ Путина о службе чиновников с иностранным гражданством
Российские блогеры залили женщину перцем и заинтересовали прокуратуру
Названа предполагаемая зарплата Роналду в «Манчестер Сити»
Названа опасность смены региона на iPhone
Россиянам объяснили связь между иммунитетом и антителами после прививки
В Совфеде оценили инициативу продлить работающим пенсионерам новогодние каникулы
ЕС эвакуировал дипмиссию из Афганистана
Названы главные проблемы набережных российских городов
Российская авиакомпания начала продавать авиабилеты по одному рублю
Американский боец ответил назвавшему ринг-герлз бесполезными Нурмагомедову
Новости партнеров
Прослушать новость

США завершат эвакуацию из Афганистана через 36 часов

CNN: США намерены завершить эвакуацию американцев из Афганистана в ближайшие 36 часов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

CША намерены завершить операцию по эвакуации американских граждан из Афганистана в ближайшие 36 часов. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правительстве.

По словам источников, в стране осталось около 150 американских граждан, которым нужно было добраться до аэропорта к 08:00 по местному времени (06:30 по московскому) 26 августа. Они подчеркнули, что общее количество американцев, эвакуированных с 14 августа, составило 4,7 тысяч человек.

По информации CNN, число американцев, нуждающихся в эвакуации, меньше, чем ранее сообщал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заявлял, что в Афганистане осталось около тысячи граждан Соединенных Штатов.

Источники телеканала подчеркнули, что теперь спасательная операция будет сосредоточена на местных афганских сотрудниках, которые работали в посольстве США. «Американские граждане продолжают поступать, но приоритет переместился на местный персонал», — сообщили в правительстве.

Ранее США и союзники за сутки с 3 часов ночи 24 августа до 3 часов ночи 25 августа эвакуировали из Афганистана 19 тысяч человек. По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома США Эндрю Бейтса, с 14 августа Соединенные Штаты вывезли из страны более 82 тысяч человек. «Мы эвакуировали с июля — 87,9 тысяч человек», — добавил Бейтс.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США разработают план по эвакуации после поставленного талибами срока
США и союзники за сутки эвакуировали из Афганистана 19 тысяч человек
Военные США уничтожат оставшееся в Кабуле вооружение