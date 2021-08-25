США и союзники за сутки эвакуировали из Афганистана 19 тысяч человек

Белый дом: 19 тысяч человек было эвакуировано из Афганистана за 24 часа

За минувшие сутки с 3 часов ночи 24 августа до 3 часов ночи 25 августа США вместе с союзниками эвакуировали из Афганистана 19 тысяч человек. Об этом в своем официальном аккаунте Twitter заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома США Эндрю Бейтс.

По его словам, с 14 августа Соединенные Штаты вывезли из страны более 82 тысяч человек. «Мы эвакуировали с июля — 87,9 тысяч человек», — добавил Бейтс.

Ранее США приступили к выводу из Афганистана воинского контингента, который занимается обеспечением эвакуации. Штаты должны завершить эвакуацию всех своих граждан, находящихся на территории Афганистана, до 31 августа.

24 августа президент США Джо Байден дал поручение Пентагону и Государственному департаменту разработать запасные планы на случай изменения сроков эвакуации из Афганистана. Миссия в Кабуле будет завершена в зависимости от достижения целей США. Многие афганцы, которые помогали американским военным, все еще ожидают своей очереди уехать.