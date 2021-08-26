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Итальянские спецслужбы уточнили информацию об обстреле самолета в Кабуле

Спецслужбы Италии: выстрелы в аэропорту Кабула не были направлены против нашего самолета
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Фото: Shekib Rahmani / AP

Обстрел из крупнокалиберного оружия не был направлен против итальянского самолета C-130, эвакуировавшего гражданских лиц из аэропорта Кабула. Информацию уточнил телеканал Rai News 24, со слов источника в итальянских спецслужбах.

Ранее в СМИ появилась информация, что самолет ВВС Италии с 98 афганцами на борту подвергся обстрелу при взлете из кабульского аэропорта. Пилот совершил маневр уклонения, спасая машину вместе с пассажирами. Происшествие обошлось без пострадавших, борт успешно доставил гражданских на авиабазу НАТО в Кувейте, откуда они направились в Италию.

26 августа у контингента НАТО в Афганистане появилась информация о подготовке боевиками «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) теракта в аэропорту Кабула. Гражданским лицам порекомендовали не приближаться к зданию, а находящимся внутри сказали найти безопасное укрытие.

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