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Самолет итальянских ВВС попал под обстрел в аэропорту Кабула

При взлете борт итальянских ВВС попал под обстрел в Кабуле, но пострадавших нет
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Фото: Gregorio Borgia / AP

Самолет ВВС Италии C-130J попал под обстрел при взлете из международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая. Об этом сообщает итальянское агентство AGI.

По последним данным, огонь, предположительно, велся из крупнокалиберного пулемета с возвышенности за пределами аэропорта. Уточняется, что пострадавших нет, и пули практически не задели обшивку борта. В самолете находились журналисты и 98 мирных афганцев.

Агентство отмечает, что бортом управляла женщина, офицер ВВС Италии. Она сохранила хладнокровие и совершила маневр уклонения, чтобы спасти самолет с пассажирами. Позже эвакуационный борт сел на посадочной полосе авиабазы Аль-Салем в Кувейте. В AGI подчеркнули, что это первая атака на самолет с момента начала эвакуации силами НАТО.

Ранее стало известно, что боевики «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) готовят теракт в аэропорту Кабула. В Великобритании и США также сообщили, что нападение террористов может произойти в ближайшие часы.

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