Москва поможет оставшимся в стране афганским студентам

Москва рассматривает возможность вывоза из страны афганских студентов, зачисленных в российские университеты. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает РИА Новости.

«В повестке дня важный вопрос — помочь афганским студентам, которые обучаются в России, но которые из-за коронавируса два года не могут попасть в Россию — вот им помочь», — рассказал дипломат. Он отметил, что на данный момент сотрудники российской дипмиссии обзванивают всех учащихся, которые не смогли выехать из Афганистана.

По словам Жирнова, в 2021 году в 80 вузов по всей России должны быть зачислены около 400 афганцев. «Нам приходится дозваниваться до каждого, выяснять, где они находятся», — уточнил он. Посол понадеялся, что оставшиеся студенты будут готовы покинуть Афганистан, если у Москвы получится организовать специальные авиарейсы.

Ранее дипломат сообщил, что эвакуация россиян, изъявивших желание покинуть Афганистан, окончена. При этом около сотни российских граждан решили остаться в республике. Жирнов также оценил «хорошее взаимодействие» боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) с посольством при эвакуации граждан России.

