Все эвакуационные борты Минобороны вернулись из Афганистана в Москву

Все четыре самолета Минобороны с эвакуированными из Афганистана вернулись в Москву

Все четыре самолета военно-транспортной авиации Министерства обороны России с эвакуированными из Афганистана россиянами вернулись в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

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Еще два Ил-76 приземлилсь в подмосковном аэпропорту Чкаловский. Ранее туда уже прибыли Ил-76 и Ил-62. Сейчас пассажиры самолетов проходят пограничный контроль. В основном это россияне афганского происхождения.

На каждом из них находятся медицинские бригады с необходимым оборудованием и запасом лекарств. Также сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Эвакуация была организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента России Владимира Путина. Из из Афганистана было вывезено более 500 россиян, граждан государств-членов Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) — Белоруссии, Киргизии, Таджикистана — а также граждан Узбекистана и Украины. Ранее стало известно, что четыре российских военных самолета забрали их из Кабула. Каждый из самолетов был обеспечен медицинскими бригадами с необходимым оборудованием и медикаментами.

24 августа стало известно, что «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) запретит эвакуировать афганцев и иностранных граждан из Афганистана после 31 августа. Как сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, до этого времени все желающие могут покинуть страну.