«Талибан» запретит эвакуацию граждан из Кабула после 31 августа

«Талибан» заявил, что не допустит эвакуацию граждан из страны после 31 августа

«Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) запретит эвакуировать афганцев и иностранных граждан из Афганистана после 31 августа. Об этом сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, передает Aljazeera.

По его словам, до этого времени все желающие могут покинуть страну. «Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», — сказал Муджахид.

Ранее талибы перекрыли дорогу ведущую к международному аэропорту Кабула. «Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев», — заявил представитель движения.

23 августа движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) потребовало у США завершить эвакуацию и вывод своих войск до 31 августа. В противном случае боевики обещали дать американской стороне военный ответ.

Власти США за минувшие сутки эвакуировали из Кабула 21,6 тысячи человек. «С 14 августа мы вывезли примерно 58,7 тысячи человек. С конца июля — 63,9 тысячи человек», — сообщил пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.