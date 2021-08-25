Российские военные самолеты забрали из Кабула россиян и граждан стран СНГ

Четыре российских военных самолета забрали из Кабула россиян и граждан стран СНГ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. Все они уже улетели в Россию. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств — членов ОДКБ и Украины», — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны также отметили, что на всех самолетах присутствуют «врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами».

Ранее в беседе с RT посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что причин для эвакуации работников российской дипмиссии нет, ситуация в городе спокойная. «Талибы (запрещенная в России организация) нас охраняют с 16 августа (...). Никаких претензий нет», — отметил дипломат.

Помимо России, эвакуацию своих граждан из захваченного боевиками Афганистана проводит ряд стран. Западные государства начали вывозить своих граждан, сотрудников дипломатических миссий, а также афганцев, ранее сотрудничавших с войсками международной коалиции, после захвата Кабула боевиками «Талибана» 15 августа.