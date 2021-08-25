Германия задумалась о способах эвакуировать людей из Кабула после 31 августа

Эвакуацию граждан Германии из Афганистана могут продлить после 31 августа, сейчас Берлин задумался о других способах вывезти людей так, чтобы не нарушить договоренности с представителями террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Германии.

По словам представителей ведомства, эвакуация из Афганистана может быть продолжена не в форме военной операции, а гражданскими спецрейсами. Сейчас эти детали обсуждаются с талибами, странами-соседями Афганистана и международными партнерами ФРГ.

Другой вариант, обсуждаемый германским правительством — вывоз людей сухопутным путем.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что захват Афганистана боевиками движения «Талибан» стал неожиданным. По словам главы немецкого правительства, Берлин не успел выработать соответствующие меры, чтобы подготовиться к ускоренной эвакуации своих граждан и выводу войск из Кабула. Как результат, решение о срочном вывозе немцев и афганцев, сотрудничавших с немецкой армией, было принято без согласования парламентом, в обход официальной процедуры.

