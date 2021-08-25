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Меркель заявила о внезапности захвата Афганистана талибами

Меркель: падение Кабула оказалось внезапным для правительства Германии
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Фото: Markus Schreiber / Reuters

Захват Афганистана боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ) оказался внезапным для правительства Германии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем обращении к бундестагу. Ее выступление транслирует телеканал Deutsche Welle.

По словам главы немецкого правительства, Берлин не успел выработать соответствующие меры, чтобы подготовиться к ускоренной эвакуации своих граждан и выводу войск из Кабула. Как результат, решение о срочном вывозе немцев и афганцев, сотрудничавших с немецкой армией, было принято без согласования парламентом, в обход официальной процедуры.

Ранее Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина обсудить с талибами гуманитарную помощь населению Афганистана со стороны ООН. Она также признала, что захват Афганистана боевиками — это «расстраивающий факт». Кроме того, Меркель заверила, что Германия вывезет из Афганистана как можно больше афганцев, которые сотрудничали с ней на протяжении 20-летней кампании НАТО.

15 августа талибы без боя взяли Кабул и объявили о полном контроле над территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал в ОАЭ. Сейчас «Талибан» формирует новое правительство, в которое уже вошел экс-президент Афганистана Хамид Карзай.

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