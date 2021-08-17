В Германии назвали позором для Запада происходящее в аэропорту Кабула

Германия несет ответственность за происходящее в Афганистане, как участник кампании НАТО в этой стране. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, передает Spiegel.

По его мнению, союзники по Североатлантическому альянсу должны сделать выводы из победы движения «Талибан» (запрещено в РФ) в гражданской войне. Также Штайнмайер назвал «трагедией» то, что сейчас происходит с афганским народом. Он добавил, что отчаянное положение людей в международном аэропорту Кабула — это позор для политических лидеров Запада.

Ранее стало известно, что немецкий самолет, предназначенный для эвакуации граждан ФРГ и афганских беженцев смог взять на свой борт только семь человек из-за беспорядков и стрельбы в кабульском аэропорту. До этого машина не могла совершить посадку, так как толпа людей заполнила взлетно-посадочную полосу. После продолжительного нахождения в небе над аэропортом, самолету пришлось улетать на дозаправку в Ташкент.

16 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала эвакуировать из Афганистана 10 тысяч человек, включая афганцев, которые сотрудничали с немецкими военными, а также правозащитников и адвокатов. Она также заявила, что Берлин должен сотрудничать с граничащими с Афганистаном странами, чтобы помочь в размещении беженцев.