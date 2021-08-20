Германия вывезла из Афганистана пиво раньше людей

Bild: власти Германии вывезли пиво и вино из Афганистана раньше людей

Власти Германии уличили в том, что вывоз припасов — помимо прочего, большого количества пива и вина — из Афганистана был организован раньше, чем вывоз оттуда людей, сотрудничавших с Германией. На этот факт указала газета Bild.

Речь идет о 65 тысячах банок пива и 340 бутылках вина и шампанского — это 29 транспортных контейнеров, занявших дополнительное место в военных самолетах, занимавшихся транспортировкой людей и имущества из страны. Отмечается, что при этом власти приняли решение не вывозить тысячи афганских граждан, которые рисковали своей жизнью, работая с иностранцами.

За день до публикации в Bild канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ намеревается эвакуировать до 10 тысяч афганцев. В первую очередь — речь о 2,5 тысячи жителей Афганистана, сотрудничавших с немецкими военными.

Госдеп США выпустил документ, в котором 60 стран мира (включая ФРГ) призвали обеспечить безопасный отъезд из Афганистана иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну.