Мир
 
Последние новости
Россию призвали пойти на переговоры с талибами и помочь беженцам
Режим ЧС ввели в российском регионе из-за лесных пожаров
Названо новое последствие климатической катастрофы
Олимпийская чемпионка из России рассказала о дружбе с украинскими соперницами
Назарбаев призвал Узбекистан и Таджикистан вступить в ЕАЭС
«ВКонтакте» представила одно из крупнейших обновлений в 2021 году
Топ-менеджер «Газпрома» умер после заражения коронавирусом
В России будут по-новому бороться с нелегальной арендой квартир
Телефонный звонок Меркель прервал речь Путина на переговорах
Новости партнеров
Прослушать новость

Германия вывезла из Афганистана пиво раньше людей

Bild: власти Германии вывезли пиво и вино из Афганистана раньше людей
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Marc Tessensohn / Reuters

Власти Германии уличили в том, что вывоз припасов — помимо прочего, большого количества пива и вина — из Афганистана был организован раньше, чем вывоз оттуда людей, сотрудничавших с Германией. На этот факт указала газета Bild.

Речь идет о 65 тысячах банок пива и 340 бутылках вина и шампанского — это 29 транспортных контейнеров, занявших дополнительное место в военных самолетах, занимавшихся транспортировкой людей и имущества из страны. Отмечается, что при этом власти приняли решение не вывозить тысячи афганских граждан, которые рисковали своей жизнью, работая с иностранцами.

За день до публикации в Bild канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ намеревается эвакуировать до 10 тысяч афганцев. В первую очередь — речь о 2,5 тысячи жителей Афганистана, сотрудничавших с немецкими военными.

Госдеп США выпустил документ, в котором 60 стран мира (включая ФРГ) призвали обеспечить безопасный отъезд из Афганистана иностранных граждан и афганцев, желающих покинуть страну.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Меркель обсудит Афганистан на встрече с Путиным
Германия направит 600 военнослужащих в Афганистан
Германия оставила Афганистан без денежной помощи
Германия эвакуировала лишь семь человек из Афганистана из-за хаоса в аэропорту