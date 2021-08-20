Меркель попросила Путина обсудить с талибами гуманитарную помощь Афганистану

Канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина обсудить с движением «Талибан» (запрещено в России) гуманитарную помощь населению Афганистана. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле, трансляция ведется на YouTube.

По словам Меркель, Россия в переговорах с талибами может обсудить поддержку со стороны Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Она также заявила, что победа боевиков в войне с афганским правительством — это «расстраивающий факт». По ее словам, Германия должна эвакуировать из страны афганцев, которые помогали немецким вооруженным силам.

Также Меркель заявила, что ФРГ предоставит эвакуированным афганцам безопасное убежище. Немецкая сторона, по мнению канцлера, должна будет вывезти из Афганистана «как можно больше людей», сотрудничавших с ней за время 20-летней кампании НАТО.

В свою очередь, Владимир Путин призвал страны мира в отношении Афганистана исходить из реалий того, что страна перешла под власть талибов. По его словам нужно перестать навязывать афганцам сторонние ценности. Также российский президент заявил, что нельзя допустить проникновение террористов в соседние страны под видом беженцев.

Этот визит в Москву стал последним для Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ. Это 20-я поездка главы немецкого правительства в Россию и первая встреча с Путиным с момента начала пандемии COVID-19.

Ранее стало известно, что МООНСА устанавливает контакты с лидерами террористов, чтобы обеспечить население Афганистана «жизненно необходимой помощью». Также в МООНСА отметили, что талибы сами попросили миссию ООН продолжить работу на афганской территории, однако дополнительных договоренностей между сторонами не было.

16 августа Ангела Меркель заявила, что Германия должна эвакуировать около 10 тысяч афганцев. Среди них как люди, сотрудничавшие с армией ФРГ, так и правозащитники, которые могут подвергнуться преследованию со стороны талибов. Также канцлер призвала немецкое правительство помогать странам, граничащим с Афганистаном для размещения беженцев.