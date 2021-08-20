Мир
 
Последние новости
Путин впервые прокомментировал ситуацию в Афганистане
Путин пообещал продолжить транзит газа через Украину
Телеканал «Дождь» признали иностранным агентом
Известная пищевая добавка оказалась эффективной против коронавируса
Полицейский рассказал об инциденте с полуголым темнокожим мужчиной в Москве 
Названо условие возобновления авиасообщения с популярным пляжным курортом
Похудевший ради бокса Гора из «Игры престолов» восхитил фанатов
Агрессивные коровы оккупировали пляжи и начали нападать на людей
В Совфеде оценили слова Кулебы о «неразрешимой проблеме» с Крымским мостом
Путин рассказал о 15 километрах до завершения «Северного потока-2»
Новости партнеров
Прослушать новость

Меркель попросила Путина обсудить с талибами гуманитарную помощь Афганистану

Канцлер ФРГ Меркель попросила президента Путина обсудить гуманитарную помощь с талибами
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Канцлер ФРГ Ангела Меркель попросила президента России Владимира Путина обсудить с движением «Талибан» (запрещено в России) гуманитарную помощь населению Афганистана. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле, трансляция ведется на YouTube.

По словам Меркель, Россия в переговорах с талибами может обсудить поддержку со стороны Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА). Она также заявила, что победа боевиков в войне с афганским правительством — это «расстраивающий факт». По ее словам, Германия должна эвакуировать из страны афганцев, которые помогали немецким вооруженным силам.

Также Меркель заявила, что ФРГ предоставит эвакуированным афганцам безопасное убежище. Немецкая сторона, по мнению канцлера, должна будет вывезти из Афганистана «как можно больше людей», сотрудничавших с ней за время 20-летней кампании НАТО.

В свою очередь, Владимир Путин призвал страны мира в отношении Афганистана исходить из реалий того, что страна перешла под власть талибов. По его словам нужно перестать навязывать афганцам сторонние ценности. Также российский президент заявил, что нельзя допустить проникновение террористов в соседние страны под видом беженцев.

Этот визит в Москву стал последним для Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ. Это 20-я поездка главы немецкого правительства в Россию и первая встреча с Путиным с момента начала пандемии COVID-19.

Ранее стало известно, что МООНСА устанавливает контакты с лидерами террористов, чтобы обеспечить население Афганистана «жизненно необходимой помощью». Также в МООНСА отметили, что талибы сами попросили миссию ООН продолжить работу на афганской территории, однако дополнительных договоренностей между сторонами не было.

16 августа Ангела Меркель заявила, что Германия должна эвакуировать около 10 тысяч афганцев. Среди них как люди, сотрудничавшие с армией ФРГ, так и правозащитники, которые могут подвергнуться преследованию со стороны талибов. Также канцлер призвала немецкое правительство помогать странам, граничащим с Афганистаном для размещения беженцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Афганистане возобновится работа миссии ООН
МВФ приостановил помощь Афганистану
Германия собралась эвакуировать до 10 тысяч афганцев