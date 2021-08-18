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МВФ приостановил помощь Афганистану

МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану из-за неясного статуса «Талибана»
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Фото: Reuters

Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за отсутствия ясного понимания в международном сообществе статуса правительства страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению организации, Афганистан больше не имеет доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ. На следующей неделе МВФ должен был перечислить стране около 400 миллионов долларов помощи.

Отмечается, что на данный момент мировое сообщество не признает движение «Талибан» (запрещено в России) легитимным руководством Афганистана.

Представитель Интерпола также заявил, что доступ Афганистана к базам данных организации приостановлен в связи с ситуацией в стране. Он отметил, что в Интерпол не поступало запросов на розыск бежавшего из страны президента Ашрафа Гани или других афганских чиновников.

Ранее сообщалось, что Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) готовится возобновить работу в таких афганских городах, как Джелалабад, Кандагар и Кундуз. Пресс-секретарь посольства России в Кабуле Никита Ищенко рассказал, что рейс российской авиакомпании Utair, прибывший из Москвы в Кабул, зафрахтован ООН для транспортировки новых сотрудников в Афганистан. Пресс-секретарь добавил, что работа миссии возобновляется из-за стабилизации обстановки в стране.

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