Россиян вывезут из Афганистана самолетами Минобороны

Минобороны направило четыре военно-транспортных самолета для вывоза россиян из Афганистана. Об этом ТАСС рассказали в военном ведомстве.

Всего планируется вывезти из Исламской Республики более 500 человек. При этом, помимо россиян, борты примут граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. В каждом самолете эвакуированных будут сопровождать врачебно-сестринские бригады, также сформирован достаточный запас воды, питания и одеял.

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Выяснилось, что такое решение было принято после поручения президента России Владимира Путина министру обороны Сергею Шойгу. После этого авиагруппа была собрана на аэродроме в Ульяновске.

Эвакуация на фоне заявлений о хороших отношениях

Ранее 25 августа движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) заявило, что «имеет хорошие отношения» с Россией и Китаем. По словам представителя катарского политического офиса радикалов Мохаммада Наима, талибы нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами.

При этом постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя ранее отмечал, что Москва решила судить о талибах по их действиям. В ответ на вопрос, нужно ли Совету Безопасности ООН предпринимать больше действий по ситуации в Афганистане, Небензя сказал, что они «посмотрят, как будут развиваться события». «Мы не не доверяем или доверяем "Талибану". Мы посмотрим, что они будут делать», — уточнил он.

Всемирная эвакуация

Президент США Джо Байден, выступая в Белом доме, заявил, что Соединенные Штаты помогли в деле эвакуации почти 76 тысяч человек из аэропорта столицы Афганистана с конца прошлого месяца. При этом 70,7 тысячи человек — с 14 августа. «За последние 12 часов военно-транспортные самолеты совершили 19 вылетов с целью эвакуировать 6,4 тысячи человек, также коалиция совершила 31 полет, эвакуировав 5,6 тысячи человек из Кабула», — отметил глава государства. При этом Байден попросил госсекретаря выяснить, сколько американцев все еще остаются в Афганистане. В различных ведомствах ограничиваются утверждениями о «нескольких тысячах» граждан США.

Также Байден дал поручение Пентагону и Государственному департаменту разработать запасные планы на случай изменения сроков эвакуации из Афганистана. Ранее американский лидер заявил лидерам «Большой семерки» (G7), что возможность продления миссии США в Афганистане сохраняется. По словам собеседника американской газеты, Байден отметил на встрече G7, что крайний срок вывода американских войск из страны пока остается 31 августа из-за высокого риска терактов.

Также активную роль в эвакуации играет Австралия. К настоящему моменту страна вывезла из Афганистана более 2,7 тысячи человек. Порядка 400 из них — граждане страны и иностранцы, получившие австралийскую визу, — были доставлены в Мельбурн, где им предстоит пройти карантин. Остальные эвакуированные размещены на военной базе ВВС Австралии в ОАЭ. Правительство страны намерено выдать гуманитарные визы 3 тысячам афганцев, в числе которых будут местные сотрудники военной и дипломатической миссий Австралии в Афганистане, а также члены их семей.

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Британия планирует закончить эвакуацию из Кабула через 24-36 часов. Ранее министерство обороны Соединенного королевства сообщило, что эвакуация из Афганистана будет продолжаться, пока позволяет ситуация с точки зрения безопасности, точная дата окончания эвакуационных рейсов из Афганистана пока не установлена.

Причина спешки

24 августа стало известно, что «Талибан» запретит эвакуировать афганцев и иностранных граждан из Афганистана после 31 августа. Как сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, до этого времени все желающие могут покинуть страну. «Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», — уточнил он.

Ранее талибы перекрыли дорогу ведущую к международному аэропорту Кабула. «Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев», — заявил представитель движения.