«Талибан» высказался об отношениях с Россией

Движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) имеет хорошие отношения с Россией и Китаем. Об этом заявил представитель катарского политического офиса радикалов Мохаммад Наим, передает ТАСС.

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«Китай — соседнее для нас государство. Нас связывают с ним хорошие отношения. То же самое касается и России», — отметил он. Наим добавил, что талибы нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами.

18 августа постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва решила судить о движении «Талибан» по его действиям. В ответ на вопрос, нужно ли Совету Безопасности ООН предпринимать больше действий по ситуации в Афганистане, Небензя сказал, что они «посмотрят, как будут развиваться события». «Мы не не доверяем или доверяем «Талибану». Мы посмотрим, что они будут делать», — уточнил он. До этого Небензя также отмечал, что Россия будет принимать решения о действиях в Афганистане исходя из политики, проводимой «Талибаном». По его мнению, самое главное, что в Афганистане удалось избежать массового кровопролития.

19 августа официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что Китай поддерживает контакты с «Талибаном», считая его нынешнее руководство более рациональным, чем прежде.

Ранее представитель «Талибана» Сухейль Шахин рассказал, что движение считает Турцию своим главным партнером в восстановлении Афганистана. «Исламский Эмират Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Анкарой больше, чем какой-либо другой страной. У Афганистана есть богатые природные ресурсы. Но у нас нет возможности их добывать. Вся наша инфраструктура разрушена из-за оккупации и воровства правителей», — сказал он.