Россия
 
Последние новости
Зафиксирован возможный сигнал от темной материи
В Минэкологии назвали причину массовой гибели птиц и рыб в Подмосковье 
Путин анонсировал выплату силовикам
Ющенко рассказал о «шокировавшей» его позиции Меркель по НАТО
В действиях Украины на «Крымской платформе» увидели стиль мелкого торговца
Мужчина украл кольцо у бывшей жены и поссорился с невестой
В России задержали браконьеров с крабами на сумму более 7 миллионов рублей
Россиянка назвала бюджетную альтернативу Греции и Кипру для отдыха
Госдолг России превысил 20 триллионов рублей
Новости партнеров
Прослушать новость

Россиян решили эвакуировать из Афганистана

Минобороны организовало эвакуацию россиян из Афганистана
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Минобороны России организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В операции задействованы четыре самолета военно-транспортной авиации, которые были оперативно сведены в авиагруппу на аэродроме в Ульяновске. На каждом из них находятся медицинские бригады с необходимым оборудованием и запасом лекарств. Также сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

В военном ведомстве пояснили, что приказ на эвакуацию сограждан 25 августа дал министр обороны Сергей Сойгу после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.

25 августа движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) заявило, что «имеет хорошие отношения» с Россией и Китаем. По словам представителя катарского политического офиса радикалов Мохаммада Наима, талибы нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами.

24 августа стало известно, что «Талибан» запретит эвакуировать афганцев и иностранных граждан из Афганистана после 31 августа. Как сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, до этого времени все желающие могут покинуть страну. «Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», — уточнил он.

Ранее талибы перекрыли дорогу ведущую к международному аэропорту Кабула. «Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев», — заявил представитель движения.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Талибан» высказался об отношениях с Россией
«Талибан» запретит эвакуацию граждан из Кабула после 31 августа
Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и памятники