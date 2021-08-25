Россиян решили эвакуировать из Афганистана

Минобороны России организовало эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В операции задействованы четыре самолета военно-транспортной авиации, которые были оперативно сведены в авиагруппу на аэродроме в Ульяновске. На каждом из них находятся медицинские бригады с необходимым оборудованием и запасом лекарств. Также сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

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В военном ведомстве пояснили, что приказ на эвакуацию сограждан 25 августа дал министр обороны Сергей Сойгу после соответствующего поручения президента России Владимира Путина.

25 августа движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ) заявило, что «имеет хорошие отношения» с Россией и Китаем. По словам представителя катарского политического офиса радикалов Мохаммада Наима, талибы нацелены на развитие отношений со всеми соседними с Афганистаном странами.

24 августа стало известно, что «Талибан» запретит эвакуировать афганцев и иностранных граждан из Афганистана после 31 августа. Как сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид, до этого времени все желающие могут покинуть страну. «Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», — уточнил он.

Ранее талибы перекрыли дорогу ведущую к международному аэропорту Кабула. «Мы закрыли дорогу в аэропорт и пропускаем только иностранцев», — заявил представитель движения.