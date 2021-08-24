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Талибы запретили вывозить из Афганистана доллары и памятники

«Талибан» выпустил запрет на вывоз долларов из Афганистана
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Фото: Reuters

Террористическое движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) запретило вывозить за пределы страны валюту и исторические памятники. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря движения Забихуллы Муджахида в Twitter.

«Жителям следует воздерживаться от контрабанды и вывоза долларов и древностей из Афганистана по воздуху и суше. В случае обнаружения подобные объекты будет немедленно конфискована, а с их владельцами будут обращаться в соответствии с законом», — заявили талибы.

Вскоре после государственного переворота в Афганистане США заморозили резервы Центробанка страны на счетах американских банков, лишив талибов доступа к этим средствам. Кроме того, Соединенные Штаты прекратили поставки долларов на территорию Афганистана.

Сейчас в банкоматах в Афганистане заканчиваются наличные, а цены на товары первой необходимости стремительно растут. Банки в стране закрылись вскоре после того, как боевики взяли Кабул под свой контроль.

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