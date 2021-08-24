Талибы назвали дату открытия банков в Афганистане

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) снова откроют банки Афганистана для граждан. Об этом заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид на пресс-конференции, передает Telegram-канал «Sputnik Афганистан».

Представитель талибов назвал точную дату открытия банков в республике. По его словам, финансовые учреждения заработают 25 августа.

23 августа стало известно, что боевики назначили нового главу Центрального банка Афганистана «Да Афганистан банк» (DAB). Исполняющим обязанности главы Центробанка республики стал Мохаммад Идрис. Ранее он возглавлял комиссию «Талибана» по экономическим вопросам.

До этого Совет работников обменных пунктов Кабула заявил о закрытии центра «Сарои Шахзода», в котором находятся все пункты обмена валюты афганской столицы. В заявлении совета сообщалось, что деятельность обменных пунктов будет возобновлена лишь после того, как будут решены проблемы Центрального банка и частных банков.