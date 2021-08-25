Раскрыты подробности о захваченной талибами военной технике США

Mirror: после ухода США из Афганистана в руки талибов попали самолеты, танки и боеприпасы

После ухода США из Афганистана в руки талибов (члены «Талибана», запрещенной в России организации) попало множество оружия, что позволило боевикам стать самой оснащенной армией террористов в мире. Подробности о полученных талибами вооружениях раскрыл The Mirror.

Речь идет о новом оборудовании, которое было доставлено американским военным, находившимся на территории Афганистана, в этом году. В течение нескольких недель, по мере вывода армии США, оружием завладели талибы. Кроме того, на вооружение боевиков попала техника, которая завозилась из США на протяжении 20 лет.

Полковник Ричард Кемп, бывший командующий британскими войсками в Афганистане, заявил, что обилие оружия в руках талибов вызывает обеспокоенность. По его словам, поставленная Западом для правительственной армии Афганистана техника теперь обернется против самого Запада.

Источник издания подчеркнул, что теперь «Талибан» оснащен лучше, чем многие официальные государственные армии. «Если это оборудование непригодно для использования талибами, то, похоже, они отправляют его за границу либо другим террористическим группировкам, либо для продажи на черном рынке. Огромное количество смертоносного оборудования, главная цель которого —убивать и калечить людей, попало в руки самых опасных и способных террористов в мире», — добавил он.

Несмотря на то, что точный перечень попавшего к боевикам оружия неизвестен, Mirror со ссылкой на соответствующие отчеты США привел список оставленной американскими военными техники. Среди нее числятся несколько самолетов, бронетранспортеры, боеприпасы и спецодежда. Общая сумма оснащения составила 212 миллионов долларов.

В апреле 2021-го американский президент Джо Байден объявил о полном выводе контингента США и НАТО из Афганистана. С этого момента ситуация в республике обострилась: боевики «Талибана» начали активно захватывать города и провинции, подбираясь все ближе к столице страны. Они захватили Кабул 15 августа, в тот же день Афганистан покинул экс-президент Ашраф Гани.