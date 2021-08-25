США позволили талибам захватить Афганистан

США фактически позволили боевикам террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватить страну, они лишь стимулировали сотрудничество с радикалами. С таким мнением выступил бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех в интервью News 18.

«Очевидно, что талибы никогда не были под давлением. Они использовали Пакистан в качестве запасной базы (...). США пытались начать сотрудничество с боевиками, пытались купить их. Но чем больше американцы платили, тем больше пакистанцы поддерживали "Талибан"», — пояснил Салех. По его словам, это одна из главных причин, по которым террористам удалось захватить столицу Афганистана.

Политик назвал и другие причины. Так, переговоры о мирном урегулировании в стране между официальным Кабулом и талибами только узаконили действия боевиков, убежден Салех. Если бы международное сообщество внимательно проследило за тем, как «Талибан» выполняет или не выполняет условия соглашения, эскалации конфликта можно было избежать.

«Третья причина заключается в том, что в последние два года республика подверглась огромному давлению со стороны наших американских союзников. Они шантажировали нас и вынуждали освободить заключенных, угрожая сократить свою помощь», — добавил бывший вице-президент. Наконец, Салех считает, что к падению Кабула привело безразличие бывшего афганского правительства, которое не предпринимало шагов для урегулирования конфликта.

В апреле 2021-го американский президент Джо Байден объявил о полном выводе контингента США и НАТО из Афганистана. С этого момента ситуация в республике обострилась: боевики «Талибана» начали активно захватывать города и провинции, подбираясь все ближе к столице страны. Они захватили Кабул 15 августа, в тот же день Афганистан покинул экс-президент Ашраф Гани.