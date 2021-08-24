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Талибы отправились в Панджшер на переговоры с повстанцами

Делегация «Талибана» приехала в провинцию Панджшер для встречи с силами сопротивления
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Фото: Reuters

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) отправились на переговоры с повстанцами в афганской провинции Панджшер. Об этом сообщает источник РИА Новости.

Делегация талибов должна встретиться с лидером местного сопротивления Ахмадом Масудом-младшим, сыном популярного полевого командира, убитого в 2001 году. По словам собеседника агентства, ожидается, что в результате переговоров провинция сдастся без боя.

Ранее источник среди лидеров повстанцев Панджшера заявил, что они готовы сдаться талибам. По словам члена сопротивления, у боевиков имеются в наличии опытные бойцы и их силы превосходят возможности соперника. Он также сообщил, что повстанцы ищут возможность сдаться, «сохранив лицо».

Провинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, сына популярного полевого командира, убитого в 2001 году, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что является исполняющим обязанности президента страны. К повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.

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