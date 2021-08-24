Талибы заявили о возможности России повлиять на конфликт в Панджшере

Россия может повлиять на решение конфликта в Панджшере, считают в политофисе «Талибана»

Россия имеет возможность повлиять на разрешение конфликта «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) с повстанцами в афганской провинции Панджшер. Об этом заявил представитель политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин в интервью РИА Новости.

«Я думаю, что это [мирное урегулирование с повстанцами] будет обсуждаться с использованием влияния России. Оно приветствуется и ценится», — отметил Шахин. Он также заявил, что пока боевики не обращались к посольству России в Кабуле за оказанием посредничества в переговорах.

Ранее источник среди лидеров повстанцев Панджшера заявил, что они готовы сдаться талибам. По словам члена сопротивления, у боевиков имеются в наличии опытные бойцы и их силы превосходят возможности соперника. Он также сообщил, что повстанцы ищут возможность сдаться, «сохранив лицо».

Провинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, сына популярного полевого командира, убитого в 2001 году, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что является исполняющим обязанности президента страны. К повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.