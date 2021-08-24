Политолог рассказал о судьбе повстанцев в Афганистане

Восстания повстанцев в Афганистане могут прекратиться только в двух случаях: если правительство будет инклюзивным, включающим в себя различные общины, а не только пуштунов, и если «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) станет ультрарадикальным и начнет расстреливать всех инакомыслящих. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Сергей Марков.

Сопротивление «Талибану» в последней не захваченной им провинции Афганистана — Панджшере — приготовилось сдаваться. Об этом сообщило британское СМИ.

«Панджшер не сможет биться с "Талибаном", у талибов превосходящие силы. Это не 80-е или 90-е, у них опытные бойцы», — приводит издание слова собеседника. Он отметил, что силы сопротивления в данный момент ищут способы сдаться, сохранив честное имя.

Судьба восстания

«Для начала необходимо понимать, что восстание в панджшерском ущелье может оказаться успешным только в случае, если оно получит настоящую, серьезную поддержку, — подчеркнул Марков. — Талибы унаследовали просто чудовищный арсенал американского оружия, с помощью которого они могут буквально задавить всех инакомыслящих. Мне кажется, что подобные сообщения в англоязычных СМИ нацелены, скорее, на то, чтобы дать основания Великобритании и США не оказывать никому содействие, поскольку в противном случае "Талибан" может начать террористическую войну против этих стран, а также заблокировать эвакуацию граждан Штатов и стран НАТО из Кабула».

Даже если Панджшер падет, Марков считает, что восстания могут продолжиться. В первую очередь, со стороны узбеков и таджиков, в случае, если они не будут представлены в структурах власти. По мнению политолога, при таком раскладе протестные настроения обретут постоянную подпитку, поскольку представители общин решат, что к ним относятся, как к людям второго сорта.

«Если новое правительство станет умеренным и инклюзивным, никаких оснований для протестов не останется. А вот если во власть придут только пуштуны, восстание практически неизбежно. Ну и третий вариант — "Талибан" может стать таким ультрарадикальным и террористическим, что народ никогда не восстанет просто из страха расстрела», — предположил собеседник «Ленты.ру».

При этом, третий вариант, по мнению политолога, маловероятен — талибы уже стали более умеренными, что особенно видно по отношению к женщинам: если раньше говорили, что они не имеют права учиться после достижения 10 лет, то теперь возможности образования не ограничены, в том числе, в университетах. Также на умеренность указывает амнистия, объявленная изгнанному президенту Афганистана Ашрафу Гани.

«Это очень хороший сигнал, ведь амнистия таким образом распространяется и на его подчиненных, — заметил Марков. — И словам талибов на этот счет, как ни странно, можно верить как раз потому, что они радикальны — это идейная, убежденная группировка, принципиально говорящая правду. Врут только хитрецы и оппортунисты, приходящие ко власти осторожными мирными путями — Гани скорее соврет, чем "Талибан"».

Панджшер стал центром сопротивления правлению «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, сына известного афганского полевого командира, убитого в 2001 году, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Среди повстанцев есть и военные из числа правительственных войск.