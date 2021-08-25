Мир
 
Последние новости
У посольства Казахстана в Москве вывесили портреты казахских политиков-русофобов
Польша остановила эвакуацию из аэропорта Кабула
В Таиланде полицейские задушили наркоторговца пакетом
В России создадут уникальный ускоритель частиц
Для бывшего главы МВД Коми запросили 13 лет за взятку в 12 миллионов рублей
Бывший муж Бородиной похвастался квартирой после развода
Германия задумалась о способах эвакуировать людей из Кабула после 31 августа
Раскрыты подробности о захваченной талибами военной технике США
Собчак подняли на смех в сети за «огромные» ноги на фото с яхты
Samsung начала блокировать телевизоры по всему миру
Новости партнеров
Прослушать новость

Лидер сопротивления в Афганистане назвал угрозы для России от «Талибана»

Лидер афганского сопротивления предупредил Россию об угрозах со стороны «Талибана»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Лидер афганского сопротивления, сын Панджшерского Льва Ахмад Масуд предупредил Россию о распространении экстремистской идеологии «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Центральной Азии. Об этом сообщает РБК.

По его словам, радикальная идеология талибов — это угроза для всего региона. «После того как "Талибан" взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их и теперь приводят их в пример своим членам, и говорят им, что они тоже смогут такого добиться», — подчеркивает Масуд.

Лидер сопротивления считает, что это приведет к появлению большего числа террористов. Он полагает, что как только радикальная идеология укоренится в Афганистане, «то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, (...) экстремизм будет на подъеме».

Ранее Масуд призвал Россию вмешаться и помочь создать в Афганистане инклюзивное правительство. По его мнению, российские власти могут убедить талибов прийти на мирные переговоры с сопротивлением.

Провинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что является исполняющим обязанности президента страны. К повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лидер сопротивления талибам в Панджшере призвал Россию на помощь
Талибы заявили о скором мирном соглашении с сопротивлением в Панджшере
Талибы заявили о возможности России повлиять на конфликт в Панджшере