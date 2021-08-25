Лидер сопротивления в Афганистане назвал угрозы для России от «Талибана»

Лидер афганского сопротивления, сын Панджшерского Льва Ахмад Масуд предупредил Россию о распространении экстремистской идеологии «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Центральной Азии. Об этом сообщает РБК.

По его словам, радикальная идеология талибов — это угроза для всего региона. «После того как "Талибан" взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их и теперь приводят их в пример своим членам, и говорят им, что они тоже смогут такого добиться», — подчеркивает Масуд.

Лидер сопротивления считает, что это приведет к появлению большего числа террористов. Он полагает, что как только радикальная идеология укоренится в Афганистане, «то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, (...) экстремизм будет на подъеме».

Ранее Масуд призвал Россию вмешаться и помочь создать в Афганистане инклюзивное правительство. По его мнению, российские власти могут убедить талибов прийти на мирные переговоры с сопротивлением.

Провинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что является исполняющим обязанности президента страны. К повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.