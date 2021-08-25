Лидер сопротивления талибам в Панджшере призвал Россию на помощь

Сын лидера «Северного альянса» Ахмада Шах Масуда, лидер сопротивления террористическому движению «Талибан» (запрещено в РФ) из окруженного боевиками Панджшера призвал Россию на помощь в урегулировании конфликта. Об этом он заявил в интервью РБК.

«По словам лидера сопротивления талибам, урегулировать политическую ситуацию не получится без помощи Москвы. Я надеюсь, что [российские власти] вмешаются политически и помогут избежать эскалации насилия», — отметил Масуд. Он считает, что Россия может помочь провести экстренные мирные переговоры между сопротивлением и «Талибаном».

Лидер сопротивления подчеркнул: урегулирование в интересах России, поскольку в противном случае экстремистская идеология «заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России».

Провинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что является исполняющим обязанности президента страны. К повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.

24 августа талибы отправились на переговоры с сопротивлением.