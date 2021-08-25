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Талибы заявили о скором мирном соглашении с сопротивлением в Панджшере

Представитель «Талибана» Муджахид: в ближайшее время будет достигнуто мирное соглашение
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Фото: Reuters

В ближайшее время движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) достигнет мирного соглашения с сопротивлением в афганской провинции Панджшер. Об этом заявил представитель талибов Забиулла Муджахид в интервью телеканалу Shamshad News.

«Мы находимся в контакте с жителями Панджшера (...) Переговоры скоро решат проблему без войны. Я на 80 процентов уверен, что не будет необходимости идти на войну», — заверил Муджахид. По его словам, талибы предусмотрительно заблокировали провинцию с четырех сторон, если повстанцы все же захотят биться. «Мы не хотим войны. Если нас не вынудят, мы не начнем столкновений», — добавил он.

Также представитель «Талибана» заверил старейшин и жителей мятежной провинции, а также представителей павшего афганского правительства в том, что они могут приехать в Кабул без угроз для своей безопасности. По его словам, «они имеют право на комфортную жизнь, хорошую и достойную жизнь, и для них будет подготовлена почва».

Ранее талибы отправили делегацию в провинцию Панджшер для переговоров с сопротивлением. Парламентеры должны будут встретиться с лидером повстанцев Ахмадом Масудом-младшим, сыном популярного полевого командира, убитого в 2001 году. Как сообщают источники, близкие к ситуации, с высокой вероятностью повстанцы сдадутся без боя.

23 августа один из высокопоставленных лидеров «Талибана» Халил ур-Рахман Хаккани объявил, что движение отказывается от преследования высокопоставленных чиновников бывшего правительства Афганистана, включая экс-президента Ашрафа Гани. Он отметил, что между талибами и павшим правительством «нет вражды».

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