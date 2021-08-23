Талибы отказались преследовать бежавшего президента Афганистана

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) отказались преследовать президента Афганистана Ашрафа Гани, бежавшего из страны после ее захвата. Об этом заявил высокопоставленный лидер талибов Халил ур-Рахман Хаккани, передает ТАСС.

Представитель движения объявил об амнистии для всех афганских правительственных чиновников, включая главу государства. «Наша сторона прощает всех, от генерала до простого человека», — подчеркнул он. По словам лидера боевиков, между бывшим руководством Афганистана и талибами «нет вражды». Он отметил, что покинувшие республику чиновники могут вернуться и жить в Афганистане.

Хаккани также призвал афганских граждан не покидать страну. Он гарантировал безопасность представителям всех национальностей на территории республики. «Таджики, белуджи, хазарейцы и пуштуны — все наши братья», — указал он.

Ранее политолог объяснил недоверие афганцев к «Талибану». По его мнению, позицию афганцев можно объяснить страхом перед неизвестностью: многие граждане не знают, как талибы будут выстраивать свою политику. В частности, он отметил, что боевики не взаимодействовали с организациями по защите прав женщин и не привлекали женщин к переговорам с бывшим правительством исламской республики.